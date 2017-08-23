Talas kurban pazarı bayrama hazır

Talas Belediyesi olarak Kayseri’nin en merkezi Kurban Pazar yerini organize ettiklerini söyleyen Başkanı Palancıoğlu, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış noktası burada kurulmuştur. 1 hafta kurbanlıklarımız burada satılacak. Bayramın 2. gününden itibaren de burası kaldırılıp temizlenecek. Burası merkezi yakınlığı ve boş bir alan olması açısından son derece önemli. Rabbim herkese ağız tadıyla kurban bayramı geçirmeyi nasip etsin. Kurban keseceklerin de Allah kurbanını kabul etsin.” dedi.



Kurbanlık ve kurban kesimi ile alakalı vatandaşları uyaran Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Öncelikle sertifikalı olan bu işin ustası kişilere kurban kestirilmeli. Kurbanın yaşı muhakkak bilinmeli. Tarım İl Müdürlüğünden hayvanların kulak küpelerine bakıp kurban olmaya müsait olup olmadığını sorgulasınlar. Kurban kesildikten sonra eti parçalama ve kıyma yapımında sokak satıcılarına değil, kasap ve marketlerimize başvurulmalı. Belediyeler Kurban Bayramlarına özellikle mesai kat ediyorlar. Vatandaşlarımızın bayramlarını huzur, birlik ve beraberlik içinde geçirmelerini temenni ediyorum. Şimdiden yaklaşan Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

Pazar esnafı ise, pazarda satışların iyi olduğunu Talas Belediyesine pazarda sundukları hizmetler için teşekkür ederek, bütün vatandaşları pazara beklediklerini ifade ettiler.