Talas'ta Ramazan'da asfalt mesaisine devam

Talas’ın cadde ve sokaklarında asfalt serimini hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Mevlana Mahallesi Vilayet Sokak’ta asfaltlama çalışmamız başladı ve serim işlemi devam ediyor. 500 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde olan yolumuza 2 bin 500 ton asfalt sereceğiz. Yaz ayları alt yapı ve üst yapı çalışmaları açısından önemli. 65 bin nüfuslu Mevlana Mahallesinde hizmetlerimizi yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Ramazan Ayı da olsa belediye personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yolumuzun Talas’a hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

TUGAY YOLU ASFALT ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Başkan Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yaklaşık 10 kilometre uzunluğu bulunan Reşadiye ve Başakpınar hattında bulunan Tugay yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

10 kilometrelik yolun ilk etabı olan 3 kilometrelik Başakpınar Mahallesi kısmını bitirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Şimdi Reşadiye Mahallemizin girişinden Komando Tugayı’nın girişine kadar olan 4 kilometrelik bölüm yapılıyor. 13 metre genişliğinde olan yolda yaya yolları ve oto korkuluk gibi güvenlik önlemlerinin tamamı alınmış olacak. Mustafa Çelik Başkanımıza teşekkür ederiz. Özellikle Başkanımızın ulaşım konusunda hassasiyeti var. Büyükşehir Belediyemiz trafiği rahatlatmaya çalışıyor. Bu kapsamda da Büyükşehir Belediyemiz Talas’ın ana hatlarından bir tanesi olan Başakpınar’dan Malatya’ya bağlanan Komando Caddesi’ni gündeme almış durumda. Geniş ve nezih bir yol ortaya çıktı. Talasımıza Kayserimize hayırlı olsun.” diye konuştu.