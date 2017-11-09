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Talas Zabıtasından yaka kameralı şeffaf denetim

Talas Belediyesi, zabıta ekiplerine görüntü ve ses kaydı yapılan kameralı denetim sistemi getirildi. Zabıta ekipleri, artık yakalarında bulunan kameralar aracılığıyla yaptıkları denetimleri ve şikayetleri kayıt altına alacak.

Talas Zabıtasından yaka kameralı şeffaf denetim
İlk kameralı denetimlerini pazar yerlerinde uygulayan zabıta, kameralı sistem ile denetim ve işlemlerin daha şeffaf ve daha adil bir şekilde gerçekleşmesini hedefliyor.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:
"Uygulamayla zabıta ekiplerinin denetimleri kayıt altına alınarak, öncelikle memur-vatandaş ilişkilerinin kontrol edilmesi, yaşanan gerginlik, hakaret ve istenmeyen durumların engellenmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor. Kameralar seyyar satıcılara yönelik operasyonlar, esnaflar ve pazar yerlerinin denetimleri dahil her türlü görevde kullanılacak. Uygulama sayesinde denetim ve işlemlerin daha şeffaf ve daha adil bir şekilde nezaket kuralları içerisinde gerçekleşmesi sağlanıyor. 5 adet yaka kameramızla 4 gündüz 1 gece ekibimiz denetimlerinde kamera kullanacak. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtamız, vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanı oluşturmak için çalışıyor. Artık gıda, pazar, işyeri fırın gibi tüm denetimlerimiz kamera ile olacak. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
İHA
 
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