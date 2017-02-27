Talas’ın gece nüfusu 200 bin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son nüfus verilerine göre Talas’ın bu yıl da Kayseri’nin en hızlı nüfus artışıyla rekor kırmaya devam ettiğini, 2015 yılında 137 bin 933 olan nüfusun 2016 yılında 144 bin 803’e yükseldiğini hatırlatan Palancıoğlu, “Ancak bizde kayıtlı gözükmeyen öğrenci ve askerlerimizi ayrıca iş ve gezme amaçlı gelenleri kattığımızda gündüz nüfusumuz 160 bini, gece nüfusumuz ise 200 bini buluyor. Dolayısıyla daha geniş bir kitleye belediye hizmeti veriyoruz. Ama biz bu durumdan şikayetçi değiliz. Canlı ve dinamik yapısıyla bir cazibe merkezi haline gelen ilçemizde hizmetlerimizi bu rakamlara göre yürütüyoruz.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, bu nüfus artışında Erciyes Üniversitesinin ilçelerinde bulunması, dolayısıyla onbinlerce öğrenci ve bolca memur barındırmaları kadar, Talas’ın canlı ve dinamik sosyal yaşamının da büyük katkısı olduğunu da belirtti.

(Kayseri Gündem)





