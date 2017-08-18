Talas’ta asfalt çalışmalarında yoğun mesai

Başkan Palancıoğlu, 12 metre genişliğinde ve bin 400 metre uzunluğunda olan Tablakaya Mahallesi’nde bulunan Yahya Sokak, 6180, 6181 ve 6182. Sokaklardaki alt yapı çalışmalarını inceledi. Kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak için alt yapı kurumlarıyla koordineli ve zamanlı çalıştıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Talas genelinde altyapısını tamamladığımız yerlerde asfaltlama çalışması devam ediyor. Özellikle belediye olarak altyapı kurumlarıyla iyi bir koordinasyon içerisinde bu işi gerçekleştiriyoruz. Başta KASKİ olmak üzere yağmur suyu hattı, kanalizasyon, içme suyu hemen akabinde KAYSERİGAZ’dan doğalgaz hatları, Türk Telekom’dan iletişim hatlarıyla ilgili çalışmalar başta olmak üzere altyapı kurumlarıyla öncelikle asfaltın altında bulunacak tüm çalışmaları tamamlıyoruz. Bu yüzden yol çalışmalarımız uzun sürüyor olabilir. Ama kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak için hassas şekilde çalışmalarımızı daha uzun ömürlü olsun diye devam ettiriyoruz” dedi.



Çalışma yapılan yerde 2 aydır altyapı faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Mevlana ve Yenidoğan Mahallesi arasındaki bölgemizin hemen hemen 1 buçuk kilometrelik hattın asfalt çalışmasını başlattık. İnşallah iki gün içerisinde burası tamamlanmış olacak. Bayram öncesinde buradaki sakinlerin hizmetine sunulmuş olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaz aylarını sonuna kadar değerlendireceğiz ve asfalt ihtiyacı olan yerlerin tamamına asfaltlama çalışması yapacağız. Özellikle emek sarf eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.