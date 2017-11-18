Talas’ta çocuklara bakım hizmeti

Kapalı çocuk parkını ziyaret ederek çocuklarla bir süre oyun oynayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kadın Kültür Merkezi, Kapalı Çocuk Parkı ve Spor Merkezi hakkında bilgi vererek, merkezden yararlanmaları için ailelere çağrıda bulundu.

Türkiye’de ilk defa Talas Belediyesi tarafından uygulanan saatlik bakım hizmetini Kapalı Çocuk Parkı’nda hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Ailelerimiz 4-10 yaş arasındaki çocuklarını buraya güvenle bırakabilirler. Biliyorsunuz ailelerin çoğu zaman düğün, kına ve cenaze gibi işleri olabiliyor. Güvenli ortamda burada bakıcılarımız var. Oyuncaklarımız son derece güzel, modern ve öğretici. Ortamımız oldukça güvenli. Ailelerimiz çocuklarını istedikleri zaman buraya bırakabilirler.” dedi.

Merkezde çocukların yanı sıra kadınlar içinde faaliyetlerin olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“3 katlı binamızın hemen alt katında eğitim merkezimiz var. Dolayısıyla eğitim alamıyorum diyen bayanlar da alt katta belediyemiz tarafından verilen Arapça, diksiyon veya farklı eğitimlere gelirken çocuklarını da buraya bırakabilirler. Ya da spor yapmak isteyenlerde jimnastik, pilates ve zumba gibi eğitimleri için en alt katta ki spor salonumuzu kullanabilirler. Çocuklarına biz burada bakım hizmeti veriyoruz. Burası Talas’ta ve Kayseri’de en önemli merkezlerden birisi. Tüm Kayserilileri ve özellikle Talaslıları bekliyorum. Merkezimiz raylı sistem durağına çok yakın ana cadde üzerinde, ulaşımı çok rahat bir alanda. Tüm ailelerimizi çocuklarını buraya getirmeye, bu imkanlardan faydalanmaya bekleriz. ”

Kurum Haberi

