Talas’ta elektrik hatları ve trafolar yer altına alınıyor

Başkan Mustafa Palancıoğlu, elektrik dağıtım şirketi ile yapılan çalışmalar neticesinde ilçe sınırları içerisindeki bazı trafo merkezlerinin yer altına alınacağını belirterek, “Talas genelinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bahçelievler Mahallesinde ve daha önce başladığımız Mevlana Mahallesi’nde bulunan trafo ve havai elektrik hatlarının yer altına indirilmesiyle ilgili elektrik idaresiyle bir çalışma yapıyoruz. Şuan da Mehmet Timuçin Caddesi’nde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Enerji verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bu tür çalışmaların yapıldığını belirten Başkan Palancıoğlu, “Elektrik direkleri görsel olarak bir kirlilik oluşturuyor hem de tehlike araz ediyor. Bundan dolayı elektrik idaresi alt yapı programına alındı. Bundan sonra inşallah havai elektrik hatları ve trafolar tamamen yeni nesil olacak şekilde hatlar hem yer altına iniyor hem de trafolarımızı yeniliyoruz ve daha küçük bir hale getiriyoruz. Böylece daha güvenli ve seri bir elektrik akışı sağlanıyor. Trafoların yer altına alınması Talas’a daha da güzellik katacaktır” diye konuştu.

İHA