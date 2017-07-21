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TALAS’TA İNTİHAR GİRİŞİMİ

 Talas ilçesinde eşinin kendisini terk ettiğini söyleyen şahıs, yapımı devam eden inşaata çıkarak intihara kalkıştı. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından şahsı ikna ederek indirdi. 

TALAS’TA İNTİHAR GİRİŞİMİ
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Mehmet Timuçin Caddesi üzerindeki bir inşaatın balkonunda birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaatın altına branda açtı. Polis ekipleri, eşinin kendisini terk ettiğini ve kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen İsmail Hakkı A.'yı (30) ikna etmek için çaba harcadı. Uzun süre ikna olmayan İsmail Hakkı A., yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna olarak balkondan indi. İsmail Hakkı A., ambulans ile hastaneye götürüldü.
İHA
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