Talas’ta İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve ilçe genelindeki 12 liseden öğrencilerin katıldığı İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasına Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, 1921 yılında Mehmet Akif Ersoy’un ülkenin içinde bulunduğu ortamı ve günümüzü yansıtarak ölümsüz bir eser olarak bizlere İstiklal Marşını armağan ettiğini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, en çok okunan şiirin İstiklal Marşı olduğunu belirterek, “15 Temmuz darbe girişiminde meydanlara çıktığımızda salâtı şerifin yanı sıra ikinci olarak İstiklal Marşını okuyorduk.” dedi. Ay yıldızlı bayrağımız ve İstiklal Marşının birbirine çok yakıştığını anlatan Başkan Palancıoğlu, “İstiklal Marşımızın merhum yazarı Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz. Hakikaten çok dert çekmiş. Biz onun yaşadıklarının çok az bir kısmını biliyoruz. Ömrü boyunca çok sıkıntılar çekmiş. Bu ülke için, bu vatan için birçok sıkıntıya katlanmış. Çok gurbette kalmış. Çok kısa bir sürede yazdığı İstiklal Marşını sadece söylemek değil, aynı zamanda yaşamamız gerekiyor. Neyi ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Arkasındaki gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Hepimizin İstiklal Marşını çok iyi okuması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler sahneye çıkarak İstiklal Marşını en güzel okuyabilmek için performans sergiledi. Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenci Talas Belediyesinin 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma gecesinde ödüllerini alacak.