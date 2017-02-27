Talas’ta mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi

Mahalleler arası yapılan futbol turnuvalarına her zaman destek verdiklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bu sene Örencik Mahallemizde muhtarımız sağolsun önderlik yaparak bir futbol turnuvası düzenledi. Mahalleler arası oynanan turnuvaya 9 takım katıldı. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kepez ve Başakpınar Mahallemize Büyükşehir Belediyesi ve belediyemiz işbirliği ile futbol sahası yapıldı. İnşallah Örencik Mahallemize de yapacağız. İnşallah bundan sonrada burada turnuvalar düzenlenecek. Bizde Talas Belediyesi olarak her zaman destek veriyoruz. Birlik ve beraberlik olduğu sürece elimizden geldiğince destek vereceğiz. Finali kazanan Tomarza İncilispor’u da kutluyorum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Burada şehidimizin babası var. Birçok şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah ülkemiz dimdik yoluna devam edecektir. Bütün takımları tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ise birlik ve beraberlik içerisinde yapılan futbol turnuvasına verdiği desteklerden dolayı Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.Şehit Uzman Çavuş Mehmet Alda ve Polis Memuru Yasin İke anısına düzenlenen futbol maçından sonra oyuncular birlik ve beraberlik mesajı vererek terörü kınadılar.