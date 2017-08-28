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Talas’ta sağlık ocakları düzenleniyor

Talas Belediyesi, ilçede bulunan ve kullanım ömrü dolan sağlık ocaklarına el atarak bakımlarını ve iç düzenlemesini yapacak. Kiçiköy, Yenidoğan ve 4 no’lu sağlık ocağının yapımı için toplamda 400 bin TL harcayan Talas Belediyesi, yakında 2 yeni sağlık ocağının daha temelini atacak.

Talas’ta sağlık ocakları düzenleniyor
Talas Belediyesi olarak vatandaşların en yoğun kullandığı cami, okul, sağlık ocağı gibi alanlara sürekli destek verdiklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Mevlana Mahallesi’nde 4 nolu aile sağlığı merkezimizde çalışan arkadaşlar bizden destek istemişti. Halef Hoca ve Miraboğlu Sağlık Ocaklarını bitirdikten sonrada bu sene buraya yoğunlaştık. Yenidoğan’daki 1 nolu sağlık ocağımızı da dış cephe, yalıtım, iç bakım ve yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bayramdan sonra burasıda tamamlanacak. Vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alması için bizde Talas Belediyesi olarak tüm kurumlara destek veriyoruz” dedi.
Vatandaşlara bir müjde de veren Başkan Palancıoğlu, “Kayseri’nin en kalabalık 65 bin nüfuslu mahallesi olan Mevlana Mahallesi’ne hayırseverlerimizle birlikte 2 tane sağlık ocağı yapacağız. Vatandaşlarımıza müjde olarak verebilirim. 15 milyon TL değerindeki belediye arsalarımızı rant amacı değil de sağlık amaçlı kullanmış olacağız. Aile hekimi, diyetisyeni, psikoloğu olacak. Sağlık konusunda ihtiyacı Talas’ta artık önümüzdeki yıllar içinde planlamış ve karşılamış oluyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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