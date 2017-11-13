Talas’taki projeler meyvelerini vermeye başladı

Elma bahçesinin dikiminden budamasına, bakımından hasadına kadar yetiştiricilik konularında Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik elemanları tarafından gerekli gözlem ve takipleri yapılarak üreticilere teknik destek verildi.

Hasatla birlikte verdiği emeklerinin karşılığını almaya başlayan Çitçi Mehmet Narin, ürettiği elmalarını kendisinin pazarladığını, böylece kendisinin ve işletmesinin kapasitesini artırdığını belirterek, bu imkânı tanıyan İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Haber: Ufuk ÇAMDAL



