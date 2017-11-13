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Talas’taki projeler meyvelerini vermeye başladı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında ilimizde 2012 yılında uygulanmaya başlanan proje sayesinde fidanları temin edilerek dağıtımı yapılan ve Talas Kuruköprü Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Narin'in tarlasına dikimi gerçekleştirilen elmalardan 2017 yılı hasat sonunda 4 tona yakın verim alındı.

Talas’taki projeler meyvelerini vermeye başladı
Elma bahçesinin dikiminden budamasına, bakımından hasadına kadar yetiştiricilik konularında Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik elemanları tarafından gerekli gözlem ve takipleri yapılarak üreticilere teknik destek verildi.
Hasatla birlikte verdiği emeklerinin karşılığını almaya başlayan Çitçi Mehmet Narin,  ürettiği elmalarını kendisinin pazarladığını, böylece kendisinin ve işletmesinin kapasitesini artırdığını belirterek,  bu imkânı tanıyan İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
 
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