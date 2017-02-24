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Yesevi caddesi yenilendi

16 Şubat 2017 tarihli nüshamızda yayımlanan “Yesevi caddesi toz-duman” başlıklı haberimiz üzerine harekete geçen Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddenin kazılan ve çöken yerlerini yeniden düzenleyip asfaltlamaya başladı.

Yesevi caddesi yenilendi
Sözkonusu haberimizde “Talas Hoca Ahmet Yesevi Caddesi bitip tükenmek bilmeyen yol, su ve kanalizasyon çalışmaları yüzünden adeta kevgire döndü. Çukur ve engebelerle dolu olan yol araç trafiğini olumsuz etkilerken, yayalar da toz-duman ve çamur deryası içinden geçmek zorunda kalıyor.” demiştik.
Bu yayınımız üzerine belediye ekipleri öncelikle cadde üzerindeki moloz, taş ve diğer kalıntıların temizliğini yaptı. Ekipler önceki gün gerçekleştirilen bu temizliğin ardından dün de yolu yenileyip asfaltlama çalışmasını başlattılar.




 (Kayseri Gündem)
 
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