10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası Ödül Töreni Yapıldı

Bir hafta boyunca Talas’ın 2 bin rakımlı Ali Dağı’nın zirvesinde gerçekleşen şampiyonada yarışmacılar belirlenen mesafeye gitmek için uçuş gerçekleştirdi. Heyecanlı anların yaşandığı yarışma düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Törenin açılışında konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, yarışmaya Almanya, ABD, Türkiye ve İran’dan 67 sporcunun katıldığını belirterek, “Yarışma güzel bir şekilde tamamlandı. 67 yarışmacıdan 17’si yabancıydı. Amacımız her yıl yabancı sayısını artırarak Kayseri’nin Talas ilçesini ve Ali Dağı’nı yurtdışında daha çok tanıtmak. Kayseri bizim için vazgeçilmez yerlerden biri.” dedi.







Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, sözlerine yarışmaya katılanlara teşekkür ederek başladı. Başkan Yalçın, Ali Dağı markasıyla bir şampiyonaya 10 yıldır ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Her yıl katılımcı sayısını biraz daha artırmayı ve dünya şampiyonalarına yeniden ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Türk Hava Kurumu, yarışmacılar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’da, Ali Dağı’nın gönlündeki yerinin ayrı olduğunu ifade ederek, “Kendimi Ali Dağı sevdalısı olarak tanımlarsam yanlış söylemiş olmam. Her fırsatta Ali Dağı’na yürüyüş için çıkarım” şeklinde konuştu.







Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı’nın gerek şehre yakınlığı gerekse doğal yapısıyla dikkat çektiğini anlatarak, “Biz Ali Dağımızı atlı sporumuz ve yamaç paraşütünün merkezi olarak nitelendirirken, inşallah önümüzdeki dönem içinde yapacağımız önemli bir projeyle, -zaten Ali Dağı 360 Projemizde değerli başkanımızın her zaman yanındayız yürüyüş, bisiklete ve ata binme amaçlı merkez haline getirdiğini biliyoruz-. Başkanımız alt yapı ve ağaçlandırma çalışmalarını yapıyor. Bizim de Ali Dağı’nın zirvesinde yeme-içme ve seyir mekanları, yürüyüş yolları ve teleferik projemiz var. Büyükşehir, Talas ve federasyonumuz el ele vererek gerekli çalışmaları yapacağız.” ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından dereceye girenlere plaketleri verildi. Yarışmada genel klasmanda Basat Okay birinci, Metin Kavuncu ikinci, Gülşah Hoş üçüncü oldu.

Kadınlarda birinciliği Gülşah Hoş, ikinciliği Merve Gülşah Arslan, üçüncülüğü İran’dan Fatemeh Eftekharı elde etti.



Spor klasmanında ise ipi İran’dan Mohammed Ali Hosseini Semmani birinci olarak, Hadi Khebrehdast ikinci olarak, Mohsen Mansouri üçüncü olarak göğüsledi.