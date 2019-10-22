16 taşınmaz açık artırmayla satılacak

Mevlana, Yenidoğan, Reşadiye ve Yukarı Mahalle’de yer alan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonun aranması gerektiği bildirildi.





Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş