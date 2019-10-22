Mevlana, Yenidoğan, Reşadiye ve Yukarı Mahalle’de yer alan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonun aranması gerektiği bildirildi.
Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş
16 taşınmaz açık artırmayla satılacak
Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 16 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma usulü ihaleyle satışa çıkartılacak. 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak ihale ile Talas’ın muhtelif yerlerinde bulunan 1 adet akaryakıt arsası, 2 adet kütle parsel ve 1 özel sosyal tesis alanı ile 2 adet özel sağlık tesisi, 8 adet ticaret merkezi ve 2 adet villa parseli satışa sunulacak.
22 Ekim 2019 Salı 13:04
Mevlana, Yenidoğan, Reşadiye ve Yukarı Mahalle’de yer alan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonun aranması gerektiği bildirildi.