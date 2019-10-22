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16 taşınmaz açık artırmayla satılacak

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 16 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma usulü ihaleyle satışa çıkartılacak. 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak ihale ile Talas’ın muhtelif yerlerinde bulunan 1 adet akaryakıt arsası, 2 adet kütle parsel ve 1 özel sosyal tesis alanı ile 2 adet özel sağlık tesisi, 8 adet ticaret merkezi ve 2 adet villa parseli satışa sunulacak.

16 taşınmaz açık artırmayla satılacak

Mevlana, Yenidoğan, Reşadiye ve Yukarı Mahalle’de yer alan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonun aranması gerektiği bildirildi.


Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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