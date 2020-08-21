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19 iş yeri daha açıldı

Talas’ta son dönemde 19 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece pandemi döneminde Talas’ta açılan toplam iş yeri sayısı 201’e yükseldi.

19 iş yeri daha açıldı

Koronavirüs salgınıyla duraksayan ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte canlanmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi’nden ruhsat alan kuaför salonu, fast food, şarküteri, bakkal, medikal, terzi, pansiyon, ikinci el eşya, konfeksiyon ürünleri, gümüş ve hediyelik eşya, boya-hırdavat, lokanta, kafeterya gibi çeşitli sektörlerden oluşan toplam 19 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başladı.

Açılan 19 yeni iş yeriyle birlikte pandemi sürecinde ilçede faaliyete geçen işletme sayısı 201’e yükselmiş oldu.
 

Kurumsal

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