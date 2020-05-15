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3 boyutlu billboardlar hayran bıraktı

Talas Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan 3 boyutlu bilboard, görenleri kendine hayran bıraktı.

3 boyutlu billboardlar hayran bıraktı

Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Talas Belediyesi harekete geçti. İlçenin farklı noktalarına 3 boyutlu billboard yerleştiren belediye, vatandaşlara 19 Mayıs öncesinde sürpriz yaptı. Atatürk'ün Bandırma Vapuru'nun üzerinde bulunduğu 3 boyutlu billboardı gören vatandaşlar, hayran kaldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın imzanın bulunduğu billboard da, "1919, Samsun'dan başlayan milli mücadelenin ilk adımının atıldığı gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.


 
Talas Belediyesi özel günleri ve bayramlar unutmuyor
Öte yandan, Talas Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinlik ile Anneler Günü'nde hazırlanan billboardlarla da vatandaşların gönlünü fethetmişti.

İHA

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