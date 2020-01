4. Antika Günleri'ne Yoğun İlgi

Kayseri’de ilk defa Talas Belediyesi tarafından başlatılan antika pazarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen antika eşya satıcıları ile antika severler buluştu. Tarihi ve kültürel alanda birçok özelliği bünyesinde barındıran Talas’ta gerçekleşen etkinlikte şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda meraklı bir araya geldi. Antika ev eşyalarından müzik aletlerine, taş plaklardan ahşap ürünlere kadar pek çok eşyanın sergilendiği antika pazarında bu ay katılım rekoru kırıldı.









“HEM TARİHİ BİLGİLER ALIYORUZ HEM DE SOHBET EDİYORUZ”

45 esnafın tezgah açtığı pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnafı tek tek dolaşarak hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaftan alış veriş de yapan Başkan Yalçın, “Dört aydan beri antika pazarına devam ediyoruz. Her ay gelen esnaf sayısı artıyor. Şuan 45 esnafa ulaştık. Bugün çok enteresan ürünler var. Mal demek istemiyorum çünkü bunların bir antika değeri var. Her şey antika olmuyor. Eski olmalı, ilk olmalı, tek olmalı, bir hatırası bir hafızası olmalı. Bu nedenle de burada antika severlerle bir araya geliyoruz. Hem tarihi bilgiler alıyoruz hem de eserler üzerinde sohbet ediyoruz. Dostlarımızla da buluşmuş oluyoruz. Alan memnun satan memnun. Soğuğa rağmen çok kalabalıktı.” dedi.







“BURADAKİ ÜRÜNLER MİLLETİN HAFIZASI”

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Arslan da, pazardaki ürünlerin milletin hafızası olduğunu belirterek, “Buradaki ürünler daha çok etnoğrafik ürünler. Etnoğrafik malzemeler bir milletin aslında kültür hafızasıdır. Yaşanmışlıklar, kültür değerleri, millete has değerler olması açısından önemli. Sayın başkanımıza bunların en azından tanıtılması, hayata geçirilmesi, muhafaza edilmesi nedeniyle teşekkür ediyorum.” diye konuştu.







“PAZARIN TALAS’TA KURULMASINDAN MUTLU OLDUK”

Pazarı inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ise, Talas’ın tarihi dokusuna yakışır bir pazar kurulduğuna dikkat çekerek, “Gerçekten antika dediğimiz ürünlerin bu kadar güzel tarihi dokusu olan bir mekanda sergilenerek alıcılarına sunulması çok müthiş bir şey. Antika ürünlerinin her birinin başkanımızın da değindiği gibi bir hatırası vardır. Yaşanmışlığı anlamında çok değeri vardır. Böyle bir pazarın Talas’ta kurulması bizleri mutlu etti.” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ve esnaf da kurulan pazardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.