Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

7/24 Kütüphane İçin Protokol İmzalandı

Yapımı tamamlanan Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması ve kitapların temini için protokol imzalandı. Protokole Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imza koydu.

7/24 Kütüphane İçin Protokol İmzalandı

İmza öncesi kısa bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, kütüphanenin ve kültür merkezinin Talaslılara hayırlı olması temennisinde bulunarak “Talas’a kazandırdığı bu kütüphane için Mustafa Yalçın Başkanıma teşekkür ediyorum. Şehrimize ve Talasımıza hayırlı uğurluğu olsun” dedi.




BAKANLIĞIN KATKISI BÜYÜK
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yapımı devam eden binanın tamamının bir kültür merkezi olduğuna dikkat çekerek, binada iki katın kütüphane olarak ayrıldığına dikkat çekti.
Kütüphanenin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük katkı sağladığının altını çizen Başkan Yalçın, “Kütüphanemizin hem tefrişatı hem de kitapların temini hususunda başta il kültür ve turizm müdürümüz olmak üzere, Kütüphaneler Genel Müdürümüz Hamdi Turşucu Bey ve Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan çok yakın ilgi gösterdiler ve büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Kütüphanenin 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vereceğini söyleyen Başkan Yalçın, başta öğrenciler olmak üzere Talas’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.