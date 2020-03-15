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7/24 kütüphanede sona yaklaşılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’ni gezerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

7/24 kütüphanede sona yaklaşılıyor
‘100 Ağartan Projeler’den birisi olan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nin, öğrenci kenti olan Talas’ta önemli bir ihtiyacı karşılayacağının altını çizen Başkan Yalçın, “Talas, öğrenci şehri olarak bilinen bir yerleşim yeri. Böyle bir yerde kütüphane eksikliğinin giderilmesi de öğrencilerimiz ve eğitim camiası açısından çok önemli ve anlamlı. Bu kapsamda hem etrafında çok sayıda yurdun bulunduğu hem de şehir merkezinden gelecekler için tramvaya yakın bir noktada kütüphane yapım çalışmalarımız sürüyor. Biz bu proje ile Talas’a büyük bir kütüphane kazandırdığımız gibi bir de kültür merkezi açmış olacağız” dedi.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hakkında bilgiler de veren Başkan Yalçın, merkezin çok yönlü bir faaliyet ortamı sağlayacağına dikkat çekerek 150 kişilik çok amaçlı salon, toplam 90 kişilik 3 derslik, 4 okuma salonu, kafeterya, toplantı salonları, açık söyleşi alanı ve bireysel çalışma odalarının yer alacağını sözlerine ekledi.
 

Haber: Fatma Alkan

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