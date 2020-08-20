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Ali Dağı markasıyla Türkiye Şampiyonası

Hava sporlarında dünyada sayılı merkezler arasında gösterilen Kayseri’nin Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda, kendi ismiyle ilk kez Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası düzenlenecek.

Ali Dağı markasıyla Türkiye Şampiyonası

Şehir merkezine yakınlığı, uçuş bakımından en uygun termiğin bulunması, kalkış pistinin mükemmelliği ve eşsiz manzarası gibi birçok özelliğin bulunduğu Talas’taki üç tepeden oluşan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda markalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.

Yıllardır yamaç paraşütü, yelken kanat gibi hava sporlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Ali Dağı’nda kendi ismiyle yapılacak Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası, 24-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha önce yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda yamaç paraşütü pilotuna ev sahipliği yapan Ali Dağı’ndaki yarışmaya şimdiye kadar 6’sı kadın yaklaşık 63 sporcu kayıt yaptırdı.
Altı gün sürecek ve Kayseri semalarında yine renk cümbüşü oluşturacak şampiyonaya önceki yıllardan farklı olarak bu sene korona virüs salgını nedeniyle tribünlere izleyici kabul edilmeyecek.
 

Kurumsal

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