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Ali Dağı'nda Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası Heyecanı

Talas Belediyesi ve Türk Hava Kurumu işbirliğince Ali Dağı’nda düzenlenen Türkiye Yelken Kanat Mesafe Şampiyonası heyecanı sürüyor.

Ali Dağı'nda Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası Heyecanı

İlçenin güneyindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda gerçekleşen şampiyonayı ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışma teknik heyeti ve sporcularla bir araya geldi.
Şampiyona hakkında bilgiler veren yarışma direktörü Murat Bayçora, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden 15 pilotun katıldığını söyledi.



Bayçora, “Bu sene on beşincisini yaptığımız Türkiye Yelken Kanat Mesafe Şampiyonası için Ali Dağı’ndayız. Ali Dağı, hava sporlarında dünyanın önemli merkezlerinden biri. Destekleri için Talas Belediyemize teşekkür ediyorum. Burada dereceye giren yarışmacılardan milli takım oluşacak ve yurtdışındaki yarışmalara katılacaklar. O nedenle bu yarışma önemli. Yarışmacılarımızın çoğu yeni arkadaşlar. Aynı zamanda 2022 Dünya Hava Oyunları Talas’ta, Ali Dağı’nda yapılacak. Bu yarışma bu oyunlara da hazırlık amacı taşıyor.” dedi.




Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bu tür yarışmalarla şehrimizi hem tanıtıyoruz, hem de sporda önemli bir merkez haline getiriyoruz.” diye konuştu.
Başkan Yalçın, “Biraz önce çok güzel bir müjde aldık. 2022 Dünya Hava Oyunları Kayseri’de, Ali Dağı’nda yapılacak olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yarışmacılarımıza kazasız şekilde başarılı bir şampiyona diliyorum.” şeklinde konuştu.
Ali Dağı’ndaki Türkiye Yelken Kanat Mesafe Şampiyonası, 6 Eylül Cuma günü sona erecek.


 

İHA

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