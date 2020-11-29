ALİ DAĞI SOSYAL TESİSİ GÜN SAYIYOR

360 yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında, paraşüt iniş alanının bir benzerinin hayata geçirildiği projeyle Ali Dağı çevresinde yürüyüş ve bisiklet sporu yapanların dinlenip çay kahve içebilecekleri mekanlar oluşturuluyor. Ali Dağı’nın doğal dokusuna ve siluetine uygun şekilde inşa edilen sosyal tesis, farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.

“ALİ DAĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Ali Dağı’nın kendileri için büyük önem arzettiğini belirterek, tamamlanmak üzere olan projeyle burasını Kayseri’nin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline getireceklerini söyledi.

Bir yandan füniküler hattı fizibilite çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Yalçın, bir yandan da Ali Dağı 360 yürüyüş yolu başlangıcında 20 bin m² yeşil alan üzerine kurulu sosyal ve sportif etkinliklere evsahipliği yapacak mekanlar inşa ettiklerini kaydetti.

Son olarak da Talas’ın her şeyin en güzeline layık olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, “Talaslı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

NELER OLACAK?

Yürüyüş sporunun gözde merkezi Ali Dağı’nın cazibesini daha da artıracak bu projede açık-kapalı alanlara sahip kafeterya ve sosyal tesis ile 20 bin m² çim alan bulunuyor.

Bununla birlikte konulacak bir güvenlik noktası ile Ali Dağı’na araç giriş-çıkışları da kontrol altına alınacak.