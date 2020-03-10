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ALİ DAĞI YOLU İMAR PLANINA UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Hava sporları, mesire alanları, bağ sayfiye ve yürüyüş alanlarıyla Talas Ali Dağı’nın giriş yolu imar planına uygun hale getiriliyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı alt yapı ekipleri yolun dolgu çalışmasını tamamlayarak son rötuşları yapıyor. 300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolun dolgusu için 6 bin ton malzeme kullanıldı.

ALİ DAĞI YOLU İMAR PLANINA UYGUN HALE GETİRİLİYOR
Kış sezonunun ardından çalışmalarına başlayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı alt yapı ekipleri, ilçenin birçok noktasına hizmet sunmaya devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarının hemen ardından ekipler Ali Dağı’nın Endürlük yolu üzerindeki ana giriş yolu imar planına uygun olarak hazırladı. 300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolun dolgusu için 6 bin ton malzeme kullanıldı. Sıkıştırma ve peyzaj çalışmalarının yapıldığı yolun üzerine serilen malzeme ile doğal dokuya uygun olarak stabilize kaplama yol haline getiriliyor. Gerçekleştirilen çalışma ile Ali Dağı zirve yolu, 360 yürüyüş güzergahı ve mesire alanı bölgesinin ana giriş yolu tamamlanmış oluyor.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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