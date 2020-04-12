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BAĞ EVLERİNDEKİ AÇ KALAN TAVUKLARA BELEDİYE BAKTI

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı, ilginç olayları da beraberinde getirmeye devam ediyor.

BAĞ EVLERİNDEKİ AÇ KALAN TAVUKLARA BELEDİYE BAKTI

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kayseri’nin Talas ilçesindeki bağ evindeki tavuk ve köpeklerini besleyemeyen Fatih Taflıoğlu adlı vatandaş Talas Belediyesi’nden yardım istedi.



Belediye ekipleri tarafından gerekli sağlık tedbirleri sağlanarak evinden alınan Fatih Taflıoğlu, belediye yetkilileriyle birlikte Talas Tablakaya Mahallesi Erciyes sokaktaki evine götürülerek hayvanlarına yem vermesi sağlandı.



13 tavuk ve 6 köpeğini Talas Belediyesi’nin desteği ile besleyen Fatih Karslıoğlu, yapılan hizmeti çok takdir ettiğini ifade ederek, “Sokağa çıkma yasağından dolayı tavuk ve köpeklerimizi besleyemedik. Talas Belediye sağlık işlerinden yardım istedik. Sağolsun bizleri kırmadılar, geldik tavuklarımızı yemledik, köpeklerimizin yiyeceklerini verdik. Talas Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum” dedi.
 

İHA

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