Başkan Yalçın Cimbom’u kutladı

Önceki gün oynanan Galatasaray Başakşehir maçını 2-1 kazanan Galatasaray’ın zaferini kutlayan taraftarlar Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Kayserispor ve Galatasaray’ın renktaş olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Şampiyon olan Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bu sene sarı kırmızılılar olarak Galatasaray şampiyon oldu. Seneye de sarı kırmızılı Kayserisporumuz şampiyon olur inşallah” diye konuştu. Başkan Yalçın Cumhuriyet meydanındaki kutlamalara katılarak, taraftarların sevincini paylaşması takdirle karşılandı.



