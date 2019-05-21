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Başkan Yalçın Cimbom’u kutladı

Galatasaray’ın 22’nci kere şampiyon olması üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan kutlamalara katılan Mustafa Yalçın, “Galatasaray taraftarlarını kutluyoruz. Darısı inşallah seneye Kayserisporumuza” dedi.

Başkan Yalçın Cimbom’u kutladı

Önceki gün oynanan Galatasaray Başakşehir maçını 2-1 kazanan Galatasaray’ın zaferini kutlayan taraftarlar Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Kayserispor ve Galatasaray’ın renktaş olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Şampiyon olan Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bu sene sarı kırmızılılar olarak Galatasaray şampiyon oldu. Seneye de sarı kırmızılı Kayserisporumuz şampiyon olur inşallah” diye konuştu. Başkan Yalçın Cumhuriyet meydanındaki kutlamalara katılarak, taraftarların sevincini paylaşması takdirle karşılandı.
 
 

İlter SAĞIRSOY

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