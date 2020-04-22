Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Yalçın’dan çocuklara mesaj var

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın’dan çocuklara mesaj var
Mesajında egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılına, büyük bir coşku ve gururla erişildiğini belirten Başkan Yalçın, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100'üncü yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Onlar şimdilik evde kalarak gönderdiğimiz kitapları okusunlar, sonrasında farklı etkinliklerde bir araya gelerek bayramımızı en güzel şekilde kutlayacağız. Hepsinin gözünden ve gönlünden öpüyorum” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıKayseriKayseri HaberKayseri Gündem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.