Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başvurular 21 Aralık’ta Başlıyor

Talas Belediyesi tarafından her yaş grubuna açık icat yarışması düzenleniyor. ‘Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor’ sloganıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Aralık’ta başlıyor. Elektronik, mekanik, ahşap ve endüstriyel tasarım, enerji ve çevre, akıllı şehirler ve robotik konularında yapılacak yarışmanın başvuruları 24 Ocak 2020’de sona erecek.

Başvurular 21 Aralık’ta Başlıyor

Talas Belediyesi yeniliklere destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde genç mühendis adaylarına elektrikli otomobil çalışmaları için destek vereceğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şimdi de saklı fikirlerin ortaya çıkması için mucitleri teşvik ediyor. Yarışma şeklinde gerçekleşecek projeyle birçok kategoride yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi sağlanacak. “Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor” sloganıyla gerçekleşecek yarışmaya katılmak için yaş sınırı aranmıyor. 21 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında başvurulacak ve 2 ayrı tarihte yapılacak yarışmanın ilki 2 Mayıs 2020 tarihinde ikincisi ise 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikte mucitler; elektrik-elektronik, ahşap ve endüstriyel tasarımlar, enerji ve çevre konuları, akıllı şehirler, ulaşım ve robotik kategorilerinde yarışacak.



Yarışma hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 437 00 54-55 numaralı telefonu kullanılabilir.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇINYarışma HaberleriYarışma Kayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.