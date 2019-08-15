Bayram sonrası bayramlaşma

Başkan yardımcılarıyla birimleri dolaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışanlarla tokalaştı. Personelle yakından ilgilenen Yalçın, kendilerinin bayramlarını kutladı.







Belediyedeki vatandaşların da bayramlarını tebrik eden Başkan Mustafa Yalçın, bayramın birlik beraberlik ve yakınlaşma olduğunu vurgulayarak, “Allah ailenizle, çocuklarınızla ve bütün sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara eriştirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş