Başkan yardımcılarıyla birimleri dolaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışanlarla tokalaştı. Personelle yakından ilgilenen Yalçın, kendilerinin bayramlarını kutladı.
Belediyedeki vatandaşların da bayramlarını tebrik eden Başkan Mustafa Yalçın, bayramın birlik beraberlik ve yakınlaşma olduğunu vurgulayarak, “Allah ailenizle, çocuklarınızla ve bütün sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara eriştirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.
Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş
Bayram sonrası bayramlaşma
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde güne belediye hizmet binasındaki birimlerde görevli personelle bayramlaşarak başladı.
15 Ağustos 2019 Perşembe 12:42
Başkan yardımcılarıyla birimleri dolaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışanlarla tokalaştı. Personelle yakından ilgilenen Yalçın, kendilerinin bayramlarını kutladı.