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“Bayramlar gönül şölenidir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

“Bayramlar gönül şölenidir"

Mesajında bayramların bir gönül şöleni olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bayramlar, Müslümanların elindeki buketi, tüm insanlığa sunduğu özel zaman dilimleridir. Çünkü bayramlarda sevgi vardır, kardeşlik vardır, huzur vardır, paylaşım vardır. Bayramlar bir gönül, bir ruh şölenidir. Ben bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam coğrafyasının bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

TEMİZLİK VE HİJYENE DİKKAT
Bayram boyunca sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemine de vurgu yapan Başkan Yalçın, “Gerek kurban keserken gerekse de bayramlaşırken temizlik, maske ve mesafe kuralına azami şekilde riayet edelim. Bununla birlikte kurban kesimini belediyemiz tarafından izin verilen yerlerde yapalım. Kurban atıkları ile çevre kirliliğine neden olmayalım. Bu şekilde daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir bayram geçireceğimizi göz ardı etmeyelim” dedi.
 
 

Kurumsal

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