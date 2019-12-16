‘Belediye Mahallemizde’ projesine ödül Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği ‘Belediye Mahallemizde’ projesi, Talas Belediyesi’ne ödül getirdi. Tüm Türkiye’nin dikkatini çeken ve kısa sürede diğer belediyeler tarafından da örnek alınarak uygulamaya konulan Belediye Mahallemizde projesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan Golden City Awards 2019 yılı değerlendirmesinde ‘En Başarılı Proje’ ödülüne layık görüldü. Başkan Yalçın ödülü, düzenlenen törenle aldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 10:49