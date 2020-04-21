Belediyeden vatandaşlara hem temizlik hem konser

Korona virüsle mücadele kapsamında sokakları dezenfekte çalışmalarına devam eden Talas Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşlara farklı etkinlikler sunuyor. Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından üzerine ‘Evde Kal Gadasını Aldığım’ ve ‘Evde Kal Talas’ yazılı temizlik araçları ile sokaklar dezenfekte ediliyor. Talas Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmaları ile birlikte, evinde olan vatandaşlar için farklı bir etkinlik düzenlenerek, temizliğin yanında konser verildi.







Belediye tarafından üstü açık şekilde hazırlanmış olan ‘Kayseri Gezi Otobüsü’ isimli otobüs içerisinden, dezenfekte yapılan toplamda 10 caddede evinde olan vatandaşlar için konser verildi. Otobüs içerisinde bulunan orkestra ve sanatçılar, vatandaşlara şarkılarını dinletirken, vatandaşlar da balkonlarında keyifli dakikaların tadını çıkararak oynadılar. Talas Belediyesi ekiplerine destek olduklarını beli etmek isteyen vatandaşlar hem şarkılara eşlik ettiler hem de balkonlarının ışıklarını açıp kapattılar.

