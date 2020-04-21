Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediyeden vatandaşlara hem temizlik hem konser

Kayseri’de sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet veren Talas Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında, hem sokakları dezenfekte etti hem de evlerinde bulunan vatandaşlara konser verdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokakları dezenfekte çalışmalarına devam eden Talas Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşlara farklı etkinlikler sunuyor. Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından üzerine ‘Evde Kal Gadasını Aldığım’ ve ‘Evde Kal Talas’ yazılı temizlik araçları ile sokaklar dezenfekte ediliyor. Talas Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmaları ile birlikte, evinde olan vatandaşlar için farklı bir etkinlik düzenlenerek, temizliğin yanında konser verildi.



Belediye tarafından üstü açık şekilde hazırlanmış olan ‘Kayseri Gezi Otobüsü’ isimli otobüs içerisinden, dezenfekte yapılan toplamda 10 caddede evinde olan vatandaşlar için konser verildi. Otobüs içerisinde bulunan orkestra ve sanatçılar, vatandaşlara şarkılarını dinletirken, vatandaşlar da balkonlarında keyifli dakikaların tadını çıkararak oynadılar. Talas Belediyesi ekiplerine destek olduklarını beli etmek isteyen vatandaşlar hem şarkılara eşlik ettiler hem de balkonlarının ışıklarını açıp kapattılar. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
MUSTAFA YALÇINYalçınTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınTalasHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.