“Belediyemizin yapamayacağı talep yok”

Başkan Yalçın, çarşamba günleri öğleden sonraları belediye hizmet binası girişindeki Beyaz Masa biriminde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor. Her kesimin beğenisini alan uygulamada vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Yalçın, bu Çarşamba da istekleri not alıp çözüm için anında başkan yardımcılarına iletti.







Sıcak çayların ikram edildiği görüşmelerde Başkan Yalçın, Beyaz Masa’ya gelen telefonlara da bizzat kendisi baktı. Telefonda “Ben Başkan Mustafa Yalçın” sesini duyan vatandaşlar, yaşadıkları kısa şaşkınlığın ardından taleplerini bizzat Başkan Yalçın’a iletti.







Yüz yüze görüşmeler ve telefonla iletişimin olumlu geri dönüşleri olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, hem kendisinin hem de vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu belirterek, “Öncelikle yeni yıl barış, huzur ve kardeşlik getirsin. Yeni yılda da Beyaz Masa uygulamamız devam ediyor. Çarşamba günleri öğleden sonra vatandaşlarımızla yüz yüze görüşüyoruz. Telefonlara bakıyoruz. Şükürler olsun vatandaşlarımızdan gelen belediyeyle alakalı talep çok az. Bugün 33 vatandaşımızı dinledik. Talepler içerisinde belediyemizin yapamayacağı, yetişemeyeceği çok fazla talep yok. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmek çok verimli oluyor” dedi.



