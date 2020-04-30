Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beyaz Masa sosyal medyada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etti. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, Başkan Beyaz Masa uygulamasını koronavirüs salgını geçene kadar bu şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Beyaz Masa sosyal medyada
İlk olarak takipçilerine hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, seçimlerden bu yana 1 yıl geçtiğini ifade ederek, “1 yıl boyunca Talas’ı daha ileri noktaya götürecek çok sayıda yatırım ve hizmete imza attık. Bu arada da her hafta Çarşamba günleri Başkan Beyaz Masa’da uygulamasıyla vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik, istek ve taleplerini dinledik. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu uygulamaya son vermek zorunda kaldık. Beyaz Masa buluşmalarını bundan sonra sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleştirip yine sizlerle hasbihal edeceğiz” dedi. 
Ardından 1 yıl içerisinde yaptıkları belediye çalışmalarını özetleyen Başkan Yalçın, koronavirüs salgını sürecinde ortaya koydukları faaliyetleri de vatandaşlarla paylaştı.
Yoğun ilgi gören buluşmada daha sonra vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, kentsel dönüşümden park ve yeşil alana, kitap dağıtımından gezi otobüsüne kadar birçok konuda yöneltilen sorulara açıklık getirdi.
Özellikle kitap okuma kampanyası kapsamında dağıtılan kitaplardan ve ilçede moral turu yapan gezi otobüsünden dolayı çok sayıda teşekkür alan Başkan Yalçın, gezi otobüsünün Ramazan ayı boyunca cadde ve sokaklarda olacağının da müjdesini verdi. Başkan Yalçın’a ayrıca koronavirüsle mücadele konusunda ortaya konulan başarılı performanstan dolayı da çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberKayseri GündemKayseri TalasTALAS BELEDİYESİMUSTAFA YALÇINBeyaz MasaTalas Beyaz Masa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.