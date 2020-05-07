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Beyaz Masa sosyal medyada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medyada Beyaz Masa uygulamasını bu hafta da sürdürdü.

Beyaz Masa sosyal medyada
Başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, ilk olarak geçtiğimiz hafta gerçekleşen Başkan Beyaz Masa uygulamasına dair bilgi paylaşımında bulundu. Geçen hafta kendilerine 46 çeşit talep ve öneri geldiğini hatırlatan Başkan Yalçın, bunların değerlendirilip gereğinin yapıldığını kaydetti. Daha sonra takipçileriyle sohbete başlayan Başkan Yalçın, yeşil alan ve yol çalışmalarından kentsel dönüşüme, temizlikten sosyal tesise kadar çok çeşitli alanlardaki istek ve talepleri dinleyerek soruları yanıtladı.
 

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