“Bir karış toprak bile boş kalmamalı” Talas Belediyesi, ilçe genelindeki boş arazilerin tarıma kazandırılması ve çiftçilerin alternatif ürün ekimine yönlendirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu amaçla çiftçilere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

21 Nisan 2020 Salı 14:30