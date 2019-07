Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’ni Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’ne dönüştürülen eski Amerikan Koleji’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gençlik merkezinin her katında bulunan okuma salonları, dijital kütüphaneler, etüt salonları, oyun salonları, konferans salonları ve yatakhaneleri gezen Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin derslerini de takip etti.







Büyükşehir Belediyesi olarak sadece fiziki alt ve üst yapıyla ilgilenmediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin her anlamda yetişmiş bireyler olmaları için de önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi. Talas Gençlik Merkezi’nde başarılı öğrencilere fen ve sosyal ilimler ile değerler eğitimi verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimiz bizim için çok kıymetli ve onlara elimizden gelen her türlü desteği vererek çağın gerektirdiği şartları sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.