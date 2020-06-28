Cemil Baba Caddesi Yenileniyor

Yol yapım ekiplerinin başlattığı çalışmalarla 1 kilometre uzunluğundaki caddede asfalt ve kaldırımlar sökülüyor.

Mehmet Timuçin Caddesi ile Turgut Özal Caddesi arasında kalan ve Anayurt Meydanını içine alan caddedeki çalışmalarla yolda engebeli kısımlarda çukurlar dolduruluyor, tümsekler kazılıyor, istenmeyen sert kayalıklar kırılarak düzeltme ve çevre temizleme işleri gerçekleştiriliyor.







Ayrıca altyapı malzemeleri serilerek yolun kodu yeniden tasarlanıyor. Bununla birlikte altyapı kurumlarıyla da iletişim kurularak yapılması muhtemel diğer çalışmalar koordine edilerek yol yapımı bir bütün halinde tamamlanıyor.

Altyapının ardından kaldırım ve bordür çalışmaları başlayacak, kavşaklar yeniden düzenlenecek ve son olarak 20 metre genişliğe ulaşacak yolun asfaltı serilerek vatandaşların rahat ve konforlu ulaşımına sunulacak.

