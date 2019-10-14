Çocuklarını düşünen belediye Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik “Okulumda Şenlik Var” sloganıyla başlatılan kültür projesi tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte Türk kültürünün nesilden nesle aktarıla gelmiş gölge oyunu “Hacivat-Karagöz”ün yanı sıra “İbiş ile Yarışmalar”, “İncili Çavuş”, “Sihirbaz Gösterileri” ve Yusuf Duru’nun anlatımıyla “Kıssadan Hisseler” gibi bölümler yer alıyor. Toplamda 18 mahalle ve 20 okulu kapsayan proje, çocukları hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:00