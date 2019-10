“Emriniz olur, biz de yaparız”

Belediye Mahallemizde Projesiyle her köyde adeta bir bahar temizliği yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, hizmet üretmekten ve insanların ihtiyaçlarını gidermekten büyük keyif aldıklarını ifade ederek, “Buralara daha önce de geldik ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Şimdi de 45-50 iş makinesi ve 100’e yakın personelle mahallemizde adeta birer bahar temizliği yapıyoruz. Belediyecilik hizmet üretme yeri, biz de hizmet üretmekten insanların ihtiyaçlarını gidermekten büyük keyif alıyoruz.” diye konuştu.



MEHMETÇİKLE HELALLEŞMENİN YOLU

Konuşmasında Barış Pınarı Harekâtı’na da değinen Başkan Yalçın, Mehmetçiğin bütün ciddiyetiyle teröristleri kovaladığına dikkat çekerek, “Biz de burada aynı ciddiyet ve kararlılıkla işlerimizi yapmalıyız. Ancak o zaman onlarla helalleşmiş oluruz. Bu hedef doğrultusunda işimizi en güzel şekilde yapmaya ve insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Allah devlete zeval vermesin, bütün bu işler devletin gücüyle oluyor. Aynı anda 45-50 iş makinesinin buraya gelmesi ve iş yapması kolay bir iş değil. Biz bütün imkanlarımızla buralara ulaşmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hizmet bizim işimiz. Sizler istekleriniz varsa söyleyeceksiniz biz de emir telakki edip yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.



HER YERDE ÇALIŞMA VAR

3 günlük iş programı kapsamında yapılacak çalışmaları da sıralayan Başkan Yalçın, yoldan park-bahçeye, sosyal tesisten okulun ihtiyaçlarına kadar birçok alanda hizmet üreteceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Yıldız Sokak’ta yol açma çalışması yapacağız. İstiklal Caddesi’nde ve diğer bazı yollarda bakım ve onarım yapacağız. Okulumuzun ihtiyaçları, sosyal tesisin bakımı, parkın bakım ve temizliği, mezarlığın bakımı, caminin genel temizliği, ahır gübrelerinin kaldırılması ve çevrede böcek ilaçlaması gibi konular da bu 3 günlük program kapsamında yapacağımız işler arasında. Bunun yanı sıra kanalizasyon rögar kapakları, elektrik hatları ve sokak lambalarının kontrolü de bu kapsamda gözden geçirilecek. Bunun yanı sıra sizlerden gelecek talepleri de burada yine ben ve arkadaşlarım dinleyecek ve onlara da çözüm üreteceğiz.”



80 YAŞINA GELDİM, İLK DEFA BÖYLE BİRŞEY GÖRDÜM

Endürlük’te yaşayan emekli öğretmen İbrahim Akgün de yaptığı kısa konuşmada ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, “80 yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm. Mahallenin her tarafından kepçeler, greyderler, kamyonlar çıkıyor. Allah razı olsun çok güzel işler yapılıyor.” şeklinde konuştu.



“BAŞKAN YALÇIN’IN GÜZEL BİR EKİBİ VAR”

Endürlük Muhtarı Hüseyin Yıldırım da Başkan Yalçın ve ekibinin çok güzel işler yaptığına vurgu yaparak, “Öncelikle burada yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte belediyeye gittiğimizde de çok yakın ilgi ve misafirperverlik görüyoruz. Başkanımız çok güzel bir ekibi var, herkes canla başla gayret ediyor. Bugün de mahallemizin her tarafında çalışma yapılıyor. Doğalgazın gelmesi hususunda da Yalçın Başkanımızın çok katkısı oldu. Cami lojmanı işimiz vardı, tahsis ettiniz, Kur’an Kursumuzun tahsisini yaptınız teşekkür ederiz. Hem belediyemiz hem de biz muhtarlık olarak ‘İnsana hizmet, Hakk’a hizmet’ anlayışıyla hep birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.” diye konuştu.