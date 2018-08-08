Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezi'nde sona doğru

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Halk Sağlığı Başkanı İsmail Kılıç ile nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen merkezde incelemelerde bulundu. Hayırsever Ahmet Kirazgiller tarafından eşi adına yaptırılan merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, “Bugün güzel bir anı yaşıyoruz. Daha önce planını projesini çizdiğimiz ve hayırseverimiz Ahmet amcalarla anlaştığımız sağlık ocağını ve eczaneleri tamamladık, artık temizlik aşamasına getirdik” dedi.

“Burası küçük bir devlet hastanesi formatında” diyen Başkan Palancıoğlu, “Aile hekimleri, diyetisyen, diş hekimi ve psikolog olmak üzere Mevlana Mahallemize hizmet verecek. Bina olarak hakikaten çok özendik bütün mevzuata uygun şartları. Belki Kayseri'nin en nitelikli aile sağlık ocaklarından bir tanesi haline gelecek. Şuanda aile hekimlerimize burası hazır. İnşallah onları da buraya kaydırıp yakın zamanda açılışını yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Herkesin hayır yapamadığına dikkat çeken Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: “Allah herkese hayırlı rızık, helal kazanç, bol kazanç nasip etsin ve bu parayı da hayır yoluna kullanmayı nasip etsin. Sağ olsunlar Ahmet Amcalar başta oğlu Mehmet ve Mustafa Beyler olmak üzere güzel bir gayret içerisinde kazanmış oldukları parayı güzel bir yatırıma çevirdiler, hayır yatırımına, aile sağlık ocağına. Buradaki insanların hayır duasını inşallah alacağız. Biz de hem belediye, hem İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu hayırdan inşallah nasiplenmek istiyoruz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabi Allah kimseye sağlık sorunu yaşatmasın, ama insanlar sağlıkla ilgili sıkıntı yaşadıklarında hemen yanı başlarında güzel bir tesis hizmete giriyor. Ben Kirazgiller Ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.”

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Aslında burada şunu gözlemliyoruz. Yerel yönetimler ve kamu işbirliği arasında hayırsever katkısı bir arada. Çok güzel yapılmış bir aile sağlığı merkezi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda hizmete sunacağız” şeklinde konuştu.

İl Halk Sağlığı Başkanı İsmail Kılıç, “Talas ilçemiz sağlıkta artık referans bir belediye oldu. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz çalıştığımız dönemde Talas’ta hep aile hekimleri yer bulmakta sıkıntı yaşamıştı. Şuan Talasımız’da inşallah böyle bir sıkıntımız kalmadı. Başkanımız arsa teminlerini yaptı. Gelinen noktadan çok memnunuz. Hayırseverlerimiz de kendilerine öncü olunduğunda çekinmeden harcıyorlar. Kayserili olmak bir ayrıcalık.” diye konuştu.

Hayırsever Ahmet Kirazgiller ise merkezin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Yenidoğan Mahallesinde tadilatı belediye tarafından yapılan Sami Yapıcı Aile Sağlığı Merkezi ile Bahçelievler Mahallesinde yapımı süren 112 Acil Yardım Merkezi inşaatını inceledi.