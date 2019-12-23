Feyzioğlu, Talas'ta anılarını tazeledi

Türkiye’nin çeşitli illerinden baro başkanları ile birlikte dedesi Turhan Feyzioğlu’ndan kalan Feyzioğlu Konağı’nı gezen TBB Başkanı Feyzioğlu, çok farklı duygular içerisinde olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte konakta anılarını tazeleyen Feyzioğlu, yediği fiskeleri bile hatırladığına dikkat çekerek, “Yıllar sonra burada olmak gerçekten muhteşem bir şey. Talas Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bir kere Talas Belediyemizin hizmetinde olması ve halkın kullanımına açılmış olması çok önemli benim için. Vaktiyle İl Özel İdaresi kamulaştırmıştı onlara da çok teşekkür ediyorum. Burası 1980’e kadar yazları geldiğimiz bir konaktı. Büyük dedemin aldığı, her köşesinde hatırası olan, atalarımın hatırası olan bir konak burası. İşte bir tarafta büyükannemi hatırlıyorum, büyük büyükannemi hatırlıyorum, halamı hatırlıyorum çamaşır yıkarken, yemek yapılırken mutfağı hatırlıyorum. Yediğim fiskeleri bile hatırlıyorum.” dedi.









20 ÇOCUK BİR ODADA, YER YATAĞINDA

Akraba çocuklarıyla birlikte yer yatağında yattıklarını ifade eden Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz şuradaki yan odada yer yataklarında 20 tane çocuk kalırdık. Tabii o zaman aileler çok çocuklu, çok kardeş var. Kardeş çocukları buraya geldiğimiz için, her bir kardeşin de 4-5 çocuğu var en az, hepimiz yan yana yatardık. Halamız başımızda. Biraz daha genç çiftler varsa onlara ayrı odalar açılırdı. O çok büyük lüks. Biz tabi toplu kalırdık. Bütün bir yaz dışarı da çıkmazdık. Burada bahçede oynardık, vakit geçirirdik, ağaca tırmanırdık, dut ağacından düşerdik. Çok özel duygular tabi bunlar. Bunları bana bir kez daha yaşatan Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum."









“HATIRALARA SAHİP ÇIKMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı açıklamada konağın ayakta kalmasında Metin Feyzioğlu’nun büyük emeği olduğuna vurgu yaparak, “Bende Sayın Metin Feyzioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Zira buranın ayakta kalmasında çok emeği var. Feyzioğlu Ailesi, Kayseri’nin en köklü ailelerinden birisi. Onların hatıralarını bugün burada dinlemiş olduk. Bu hatıralara sahip çıkmak da bizim görevimiz. Başkanımın ve Türkiye’nin çeşitli illerinden baro başkanlarının bugün burada olmasından ayrı bir keyif aldık.” diye konuştu.









FEYZİOĞLU KONAĞI

Yukarı Talas’ta Feyzioğlu Konağı olarak bilinen yapı, Kayseri’nin köklü ailelerinden gelen ve uzun yıllar Kayseri Milletvekilliği yapan, siyasetçi, bilim adamı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’na aitti. Zamanla virane hale gelen yapı, İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırıldıktan sonra Talas Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi. Konak, 2011 yılından bu yana çeşitli program ve toplantılara ev sahipliği yapıyor.

