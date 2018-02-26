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Fotoğraf tutkunları Talas’ta

Büyükşehir Belediyesi, Profesyonel Fotoğraf Eğitimi’nde Talas’ın tarihi evleri fotoğraflandı.

Fotoğraf tutkunları Talas’ta
Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu hafta Talas’ta yapıldı. Geziye katılan fotoğrafçılar Talas’ın tarihi mekanlarını gezerek Talas’a özgü konakların birbirinden güzel fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafçılara gezi süresince uygulamalı bilgiler de verildi. Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi'ne katılanlar Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu tür geziler sayesinde Kayseri'nin farklı güzelliklerini görme ve fotoğraflama şansı bulduklarını belirterek teşekkür ettiler.
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