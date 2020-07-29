“Geleceğin teknolojilerini sizler oluşturacaksınız"

Başkan Yalçın, başkanlık toplantı salonunda TÜBİTAK İHA 2020 yarışması sabit kanat kategorisinde 336 takım arasından birinci olan ve Kayserili Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Helvacı öncülüğündeki Gökbörü İHA Takımı üyesi gençleri misafir etti.

Samimi bir ortamda ve sohbet şeklindeki toplantıda konuşan Başkan Yalçın, mühendis adaylarına seslenerek, kendilerinden en iyi şekilde eğitimlerini tamamlamalarını istedi.Teknik alandaki çalışmaların ülke teknolojisi ve savunma sanayi gibi diğer birçok alanda ilerlemenin öncüsü olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Sizler teknik insanlar olarak yapacağınız her çalışmayla ülkemizi teknolojide ileri taşıyacaksınız. Yeni teknolojiler üretecek, var olanları geliştirecek beyinlersiniz. Ülke olarak sizlerin çalışmalarına çok ihtiyacımız var. Geçmişte dışa bağımlı olduğumuz insansız hava araçları gibi birçok konuda sizlerin kafa yorması, yeni şeyler üretmesi ve bu alanda gece gündüz demeden çalışması bizlere gurur veriyor. Hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” diye konuştu.Ziyarette konuşan Dr. Mustafa Helvacı da, Başkan Yalçın’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, kendisine kulüp tişörtü hediye etti.