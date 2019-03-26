GİRİLMEDİK MAHALLE BIRAKMADIK

31 Mart seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, ilçe kadın ve gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte İldem’i ziyaret etti. Vatandaşların sevgisiyle karşılanan Palancıoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara yönelik yapacakları projeleri anlattı.Palancıoğlu seçimler için son haftaya girildiğini belirterek, “Melikgazi’de teşkilatımızla birlikte bütün mahallelerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Dün de İldem’de esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Çaylarını içtik. İnşallah 1 Nisan’da göreve geldiğimizde el ele verip hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Rabbim birlik ve beraberlik içinde milletimize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.