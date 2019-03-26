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GİRİLMEDİK MAHALLE BIRAKMADIK

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaptığımız hizmetlerin ve seçim çalışmalarının karşılığını sandıkta alacağımıza inanıyorum, gidilmedik mahalle bırakmadık. İnşallah seçimler hayırlı olur, ülkemize huzur ve mutluluk getirir” dedi.

GİRİLMEDİK MAHALLE BIRAKMADIK
PALANCIOĞLU İLDEM’DEYDİ
31 Mart seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, ilçe kadın ve gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte İldem’i ziyaret etti. Vatandaşların sevgisiyle karşılanan Palancıoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara yönelik yapacakları projeleri anlattı.

SEÇİMLER HAYIR GETİRSİN
Palancıoğlu seçimler için son haftaya girildiğini belirterek, “Melikgazi’de teşkilatımızla birlikte bütün mahallelerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Dün de İldem’de esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Çaylarını içtik. İnşallah 1 Nisan’da göreve geldiğimizde el ele verip hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Rabbim birlik ve beraberlik içinde milletimize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin” dedi. 


 

İlter SAĞIRSOY

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