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“Gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal deneyde gösterdikleri cömertlik ve fedakârlıkla tüm Türkiye’nin gönlünü fetheden Diyarbakırlı gençlerle görüştü.

“Gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum”

Telekonferans yoluyla gerçekleşen görüşmede Azad Kurt, Emre Çetinkaya, Mert Emsen, Burhan Karadaban ve Burak Bakışgan ile sohbet eden Başkan Yalçın, “Civanmertliğiniz, cömertliğiniz ve güzelliğiniz bizi duygulandırdı. Ben 2 yıl Van’da görev yaptım. Doğunun güneydoğunun çocuklarının babayiğitliğini, gönlünün güzelliğini yakından bilirim. Türkiye’ye ve dünyaya örnek teşkil ettiniz. Hepinizi tebrik ediyor, gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum. Sizi bu şekilde yetiştiren anne-babalarınızı da ayrıca tebrik ediyorum. Selamlarımı iletin” diye konuştu.



Örnek davranışlarından dolayı gençleri ödüllendiren Başkan Yalçın, yol masrafları da dahil olmak üzere sömestr tatilinde Erciyes’te kayak sözü verdi. Bununla birlikte birer takım elbise, gömlek, kravat ve ayakkabı hediye eden Başkan Yalçın, ayrıca sucuk-pastırma göndereceğini ifade etti.
Başkan Yalçın’ın kendilerine gösterdiği ilgiden çok memnun olan gençler de, “Her şey için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sizin Diyarbakır’dan bir isteğiniz var mı? Biz de size karpuz gönderelim” diyerek cömertliklerini bir kez daha ortaya koydu.
 

Kurumsal

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