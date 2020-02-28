Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Hayır Çarşısı’yla gönül köprüsü kuruluyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 100 Ağartan Projeleri’nden ‘Hayır Çarşısı’, ihtiyaçları karşılayarak gönül köprüsü kurmaya devam ediyor. Çarşıda son olarak Başkan Yalçın’ın da katıldığı programla Reşadiye Yurttaşlar İlkokulu’nda eğitim gören 94 çocuğa ayakkabı yardımında bulunuldu. Başkan Yalçın, “Burada para geçmiyor, burada yardımlaşma, kardeşlik ve paylaşma söz konusu” dedi ve hayırseverlere teşekkür etti.

‘Hayır Çarşısı’yla gönül köprüsü kuruluyor

Tarihi Tablakaya Mahallesi’nde kısa süre önce hizmete giren Hayır Çarşısı’nda öğrenciler, öğretmenler, muhtarlar ve hayırseverlerle bir araya gelen Başkan Yalçın, daha önce yine hayırseverler tarafından temin edilen 924 çift kışlık ayakkabının kırsaldaki öğrencilere giydirildiğini hatırlattı.



Başkan Yalçın, gönülden gönüle köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek, “Bugün Reşadiye Mahallemizdeki Sait Yurttaş Amcamızın yaptırdığı okulun öğrencilerine ayakkabı dağıtıyoruz. Burada gönüllülerimiz Akgül Akbeyaz ve arkadaşları ayakkabıları temin ettiler. Burada güzel bir sistem oldu. Varlıklı olanlar hayırlarını buraya getirdikleri takdirde tespit edilen muhtaç ailelere ve çocuklarına öncelikle kıyafet konusunda yardımcı olunuyor.




Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Burada para geçmiyor, burada yardımlaşma, kardeşlik ve paylaşma söz konusu. Burada gönülden gönüle kurulan bir köprü var. Ben bu vesile ile hayır sahiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.