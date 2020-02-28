‘Hayır Çarşısı’yla gönül köprüsü kuruluyor

Tarihi Tablakaya Mahallesi’nde kısa süre önce hizmete giren Hayır Çarşısı’nda öğrenciler, öğretmenler, muhtarlar ve hayırseverlerle bir araya gelen Başkan Yalçın, daha önce yine hayırseverler tarafından temin edilen 924 çift kışlık ayakkabının kırsaldaki öğrencilere giydirildiğini hatırlattı.







Başkan Yalçın, gönülden gönüle köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek, “Bugün Reşadiye Mahallemizdeki Sait Yurttaş Amcamızın yaptırdığı okulun öğrencilerine ayakkabı dağıtıyoruz. Burada gönüllülerimiz Akgül Akbeyaz ve arkadaşları ayakkabıları temin ettiler. Burada güzel bir sistem oldu. Varlıklı olanlar hayırlarını buraya getirdikleri takdirde tespit edilen muhtaç ailelere ve çocuklarına öncelikle kıyafet konusunda yardımcı olunuyor.









Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Burada para geçmiyor, burada yardımlaşma, kardeşlik ve paylaşma söz konusu. Burada gönülden gönüle kurulan bir köprü var. Ben bu vesile ile hayır sahiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

