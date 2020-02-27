“Hocalı Katliamı’nı 28 yıldır aynı tazelikte hissediyoruz”

Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Hocalı Parkında düzenlenen anma törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Azerbaycanlı SOCAR Şirketi’nin Kayseri iştiraki olan Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba’nın yanı sıra daire müdürleri ve şirket çalışanları ile öğrenciler katıldı.







Ermenistan’ın 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’da yaptığı soykırımda hayatını kaybedenler için Hocalı Parkı’nda düzenlenen anma etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye ve Azerbaycan devletleri arasındaki bağa dikkat çekerek, “Azerbaycan denince akla hemen ‘İki devlet tek millet’ sloganı gelir” dedi.

Hocalı Kasabası’nda yaşanan soykırımın acısının 28 yıldır aynı tazelikte taşıdığını vurgulayan Başkan Yalçın, iki devlet tek millet olunca acıların ve sevinçlerin ortak olduğuna vurgu yaparak, “Bundan 28 yıl önce yaşanan katliamda olduğu gibi Hocalı katliamı bugün de içimizde hissettiğimiz büyük bir acıdır. Hocalı katliamı benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Ben daha önce Van’da görev yapıyordum. Van, daha önce Ermeni işgaline uğramış bir şehirdir. Van’da da bir Ermeni Mezalimi yaşanmıştır, tıpkı Azerbaycan’da yaşanan 613 soydaşımızı katlettikleri gibi” şeklinde konuştu.



Uluslararası güçlerin dünya genelindeki emellerine de değinen Yalçın, toplumlar ve insanlar arasından din, dil, ırk gibi farklılıkları körükleyerek çatışmaya dönüştüren uluslararası mihrakların, insanların mutsuzluğu için çalıştığını söyledi. “Din, dil, ırk fark etmeksizin hiçbir insana zarar gelememesi en büyük temennimizdir” diyen Başkan Mustafa Yalçın, Türk milliyetçileri ve maneviyatçıları olarak Kur’an’a, devlete ve bayrağa bağlı bir şekilde bu tür zulümlere karşı gelmeye devam edeceklerini söyledi.







Daha sonra söz alan Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ise Hocalı soykırımının yalnızca Azerbaycan’ın değil insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük trajedilerden biri olduğunun altını çizerek, “28 yıl önce kardeş ve dost ülkemiz Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı Kasabası’nda yaşayan 106’sı kadın 70’i yaşlı 60’ı çocuk olmak üzere toplam 613 kardeşimiz katledildi. 1275 kişi esir alındı ve ne yazık ki bunların 150’sinden bu güne kadar bir haber alınamadı. Bu insanlık dışı olaydan 487 sivil ağır yaralı olarak kurtuldu” dedi.



Hocalı katliamının savunmasız durumdaki sivillere karşı işlenmiş bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Akbaba, “Şehitlerimizi rahmetle anarken onların aziz hatıraları ışığından insanlık tarihinde kötü bir leke bırakan böyle bir acının bir daha tekrarlanması, tüm uluslar ve insanlık adına barışın sağlanması en büyük dileğimiz” temennisinde bulundu.

Anma töreni Hocalı Parkı’nda bulunan Hocalı Anıtı’na çelenk konulması ve karanfiller bırakılmasıyla son buldu.









Haber: Erkinbeğ Uygurtürk/