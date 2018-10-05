KAÇAK YAPARLARSA YİNE YIKARIZ Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Talas’ta mesken ruhsatı, yapı kayıt belgesi almayan ya da sundurma projesini Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nden onaylatmamış olan kafelerin sundurmalarını kaçak oldukları için alınan yıkım kararı gereği yıktıklarını söyledi. Palancıoğlu, “Eğer kaçak oldukları halde yine yaparlarsa yıkım kararı olduğu için yine yıkılır” dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:18