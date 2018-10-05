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KAÇAK YAPARLARSA YİNE YIKARIZ

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Talas’ta mesken ruhsatı, yapı kayıt belgesi almayan ya da sundurma projesini Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nden onaylatmamış olan kafelerin sundurmalarını kaçak oldukları için alınan yıkım kararı gereği yıktıklarını söyledi. Palancıoğlu, “Eğer kaçak oldukları halde yine yaparlarsa yıkım kararı olduğu için yine yıkılır” dedi.

KAÇAK YAPARLARSA YİNE YIKARIZ
HİÇBİR ADIM ATMAYANLAR YIKILDI

Talas Belediye Bakanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ödül İnşaat tarafından yapılmış ve hala meskeni olmayan binaların altındaki kafelere ait sundurmaların yıkılmasının yasal olduğunu savunarak, “Bir kısım kafeler, son imar barışı ile kiracı oldukları mülk sahibinin imar barışı yapması sonucu yapı kayıt belgesi aldı. Ve durumunu kısmen yasallaştırdı. Bir kısım kafeler de Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nden projesini onaylatıp sundurmasını ona göre çıktı. Bunlara dokunamıyoruz. Ama hiçbir şey yapmamış olanlar hakkında yıkım kararı çıktı ve biz de bunu yasal olarak uyguladık. Şikayet oldukça da yasalar gereği uygulamak zorundayız” diye konuştu.

ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ DE YIKTILAR!

Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren Talas’taki kafeler bölgesinde yer alan bazı kafelere ait sundurmaların yıkılması tartışmalara neden oldu. Mekan sahipleri, yıllardır işgaliye ve benzeri isim altında belediyeye  paralar ödediklerini ve kiracı oldukları binanın mesken ruhsatı olmadığının da zaten belediye tarafından da bilindiğini hatırlatarak, “Şimdi ne değişti de bir anda yıkım kararı  çıkarıldı. Yani bizim kiracısı olduğumuz binanın mesken ruhsatının olmadığını dün mü öğrenmişler. Kaldı ki bu meskenler  ruhsatları da alınıyor şimdi. Belediyenin Osmanlı Sokağı’nda kiraya verdiği yerlerde de sıkıntılar var onlar niye yıkılmıyor” diye tepkilerini dile getirdiler.

OSMANLI SOKAĞI’NI DA ELE ALIYORUZ

Sundurmaları yıkılan kafe sahipleri Talas Belediyesi’ne ait Osmanlı Sokağı’ndaki kafelerin de sundurma veya benzeri işleri olduğunu ama onların yıkılmadığını dile getirdiler. Bu durumu sorduğumuz Talas Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu da, “Orası tamamen Anıtlar Kurulu’nun denetimi altında, çünkü tüm projeleri orası onayladı. Bazı tespitler var onlar için işlem başlatıldı. Ayrıca ben Ali Saip Paşa sokağındaki işletmecilerle görüştüm, gelen şikayetleri ilettim ve düzelteceklerini söylediler. Orasının Kapadokya’dan daha cazip bir noktaya gelmesi için projelerimiz var seneye uygulayacağız” dedi.
 
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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