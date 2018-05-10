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"Kentsel dönüşüm başarımız örnek"

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, prestij kabul edilen Uluslararası Haritacılar Federasyonunun (FIG) Türkiye’de ilk kez düzenlediği 26. FIG Kongresinde ekonominin lokomotifi inşaat sektörünü yakından ilgilendiren kentsel dönüşümdeki başarıyı anlattı.

"Kentsel dönüşüm başarımız örnek"
  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası işbirliğiyle 6-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve harita mühendisliğinde sembol olan FIG Kongresinde 120 ülkeden katılımcılar yer aldı. Kongrede Türkiye’yi temsilen yer alan Başkan Palancıoğlu, ekonominin lokomotif sektörü inşaatta milyonlarca insanı ilgilendiren kentsel dönüşümdeki başarıyı anlattı. Sunumunu İngilizce olarak yaptığı kongreyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, “Türkiye’de ilk defa böyle büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm dünyaya örnek oldu” dedi. Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm sürecinin Türkiye’deki önemini belirterek, “İnsanımızın gayesi bir evi ve arabasının olmasıdır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm önem arz ediyor. Özellikle deprem, doğal afetler ve binaların yaşından dolayı vatandaşlarımız can güvenlikleri için dairelerini yenilemek istiyor.” diye konuştu.
  Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve belediyelerin yaptığı uygulamaların model olduğuna dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, “Özellikle kentsel dönüşüm yasası ve sağlanan finansal destekler, Türkiye’deki yapılaşma süreci, farklı illerdeki uygulanan kentsel dönüşüm ve bunların çıktıları ile yapılacak çalışmalar hakkında tecrübelerimizi paylaştık. Çünkü ülkemizde yapılan uygulamaların birçoğu örnek teşkil ediyor ve katılımcılar da istifade ediyor. Verimli bir toplantı oldu. İnşallah bundan sonra diğer konulardaki toplantılarda da şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İHA
 
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